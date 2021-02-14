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بموافقة مجلس الوزراء.. ترقية زعلة للمرتبة الرابعة عشرة بإمارة جازان
http://almnatiq.net/?p=950365
جازان - فضه عطيف

صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،  على العرض المرفوع من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف المبني على ترشيح صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز،  بترقية الأستاذ علي بن موسى زعلة للمرتبة الرابعة عشرة على وظيفة الوكيل المساعد للحقوق بإمارة منطقة جازان.

وتأتي هذه الترقية تتويجا لمسيرته الوظيفية الحافلة بالعطاء والإخلاص في خدمة الوطن على مدى 37 سنة شغل خلالها عدة مناصب قيادية منها مساعد مدير عام الشؤون الأمنية  ومدير عام المتابعة وخدمات المنطقة والشؤون الإدارية والمالية ووكيل الإمارة المساعد للتطوير والتقنية ومحافظ صبيا، إلى جانب رئاسته للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” لمدة تسعة عشر عاما.

ورفع علي زعلة خالص الشكر والإمتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة جازان “حفظهم الله” على هذه الثقة الغالية بما تمثله من حافز معنوي ولفتة تكريمية لخدمته الطويلة.

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