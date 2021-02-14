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مطار الملك خالد الدولي يحصل على شهادة صوت العميل من مجلس المطارات الدولي

مطار الملك خالد الدولي يحصل على شهادة صوت العميل من مجلس المطارات الدولي

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مطار الملك خالد الدولي يحصل على شهادة صوت العميل من مجلس المطارات الدولي

مطار الملك خالد الدولي يحصل على شهادة صوت العميل من مجلس المطارات الدولي
http://almnatiq.net/?p=950373
المناطق - واس

حصل مطار الملك خالد الدولي على شهادة تقدير “صوت العميل” (Voice of Customer) الممنوحة من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI) كأول مطار في المملكة العربية السعودية يحصل على هذه الشهادة ومن بين ثلاثة مطارات فقط في المنطقة و 140 مطارًا حول العالم.

وتمنح الشهادة للمطارات التي حرصت على التواصل والاستماع لآراء المسافرين حول جودة الخدمات المقدمة في مختلف مناطق السفر واطمئنانهم لإجراءات الصحة والسلامة المتبعة أثناء جائحة كوفيد-19 في العام الماضي 2020م.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد المغلوث, بحصول مطار الملك خالد الدولي على الشهادة الدولية من جهة مرموقة متمثلة بمجلس المطارات الدولي، التي تعكس الالتزام بتنفيذ أعلى معايير خدمة المسافرين والجهود الحثيثة في تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية كافة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوفير تجربة سفر آمنة للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن “مطارات الرياض” حرصت منذ استئناف الرحلات الداخلية والدولية على تطبيق واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، وفقًا لتوجيهات هيئة الطيران المدني ووزارة الصحة، حيث غيرت تصميمات مرافق المطار لتتناسب مع الإجراءات الجديدة، وابتكار أساليب جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة تطبيق التباعد الاجتماعي وبقية الإجراءات الاحترازية الأخرى، مع تسخير كل الجهود لضمان جودة الخدمات المقدمة للمسافرين من مختلف العاملين في المطار.

يذكر أن مطار الملك خالد الدولي حاز في أكتوبر من العام الماضي 2020م على شهادة الاعتماد الصحي من نفس الجهة، وذلك بعد تقييم التدابير والإجراءات الصحية الجديدة المطبقة أثناء جائحة كوفيد-19 للتأكد من صحة وسلامة العاملين والمسافرين عبر المطار.

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