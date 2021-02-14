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إغلاق 16 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” وتحرير 59 مخالفة في جازان

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إغلاق 16 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” وتحرير 59 مخالفة في جازان

إغلاق 16 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” وتحرير 59 مخالفة في جازان
http://almnatiq.net/?p=950377
جازان - فضه عطيف

أغلقت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها مساء الأمس، 16 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة .

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها نفذت مساء الأمس 479 جولة ميدانية رقابية على المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية وحررت 59 مخالفة .

وأضاف ابن سعيدان أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلدياتها تكثف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي، حيث نفذت الفرق الرقابية خلال الأسبوع الماضي 4976 جولة رقابية ورصدت 725 مخالفة وأغلقت 170 منشأة مخالفة ، فيما جرى مصادرة 4734 كيلوجرامًا من المواد الغير صالحة للاستهلاك.

وأكد أمين منطقة جازان عدم التهاون مع المخالفين للتعليمات والاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وأنه سوف يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

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