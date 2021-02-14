احدث الأخبار

رئيس ديوان المظالم يصدر قرارًا بإجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية
أبرز المواد
 إغلاق 16 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” وتحرير 59 مخالفة في جازان
أبرز المواد
 مطار الملك خالد الدولي يحصل على شهادة صوت العميل من مجلس المطارات الدولي
أبرز المواد
 بموافقة مجلس الوزراء.. ترقية زعلة للمرتبة الرابعة عشرة بإمارة جازان
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يهنئ الشقيطي بمناسبة تعيينه مديرًا لفرع “الإعلام” بالمنطقة
أبرز المواد
 إغلاق 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 “سكني” يوفر أكثر من 25 ألف خيار سكني في عسير
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 9035.53 نقطة
أبرز المواد
 حظر صيد القبقب في الشرقية لمدة ثلاثة شهور
منوعات
 الديوان الملكي: وفاة سمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يستعرض الخطط التطويرية لوزارة الحج
منوعات
 مواطن يؤكد أن “الرهن” العقاري عقبة أمام إطلاقه مشروع داعم للغذاء ويناشد باستثناؤه
أبرز المواد
رئيس ديوان المظالم يصدر قرارًا بإجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية

رئيس ديوان المظالم يصدر قرارًا بإجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية

أبرز المواد
إغلاق 16 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” وتحرير 59 مخالفة في جازان

إغلاق 16 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” وتحرير 59 مخالفة في جازان

أبرز المواد
مطار الملك خالد الدولي يحصل على شهادة صوت العميل من مجلس المطارات الدولي

مطار الملك خالد الدولي يحصل على شهادة صوت العميل من مجلس المطارات الدولي

أبرز المواد
بموافقة مجلس الوزراء.. ترقية زعلة للمرتبة الرابعة عشرة بإمارة جازان

بموافقة مجلس الوزراء.. ترقية زعلة للمرتبة الرابعة عشرة بإمارة جازان

أبرز المواد

رئيس ديوان المظالم يصدر قرارًا بإجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية

رئيس ديوان المظالم يصدر قرارًا بإجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية
http://almnatiq.net/?p=950384
المناطق - واس

أصدر معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بإجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية وفقًا لنظام إيرادات الدولة تنفيذًا لما تضمنه قرار الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا رقم (1) لعام 1441هـ ،حيث يتم بموجب القرار رفع طلب التنفيذ بصحيفة تودعها الجهة الإدارية لدى إدارة الدعاوى بالمحكمة الإدارية المختصة، وفقًا للإجراءات المقررة في المادة (5/1) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، على أن يشمل الطلب بيانات السند المطلوب تنفيذه.

كما يرفق بالطلب أصل السند وصورة من الإشعار والإنذار المنصوص عليهما في المادتين (13) و(14) من نظام إيرادات الدولة.


وتحال صحيفة الطلب فور قيدها إلى الدائرة المختصة، ويبلغ المطلوب التنفيذ ضده بالطلب وموعد الجلسة المحددة لنظره، على ألا يتجاوز الموعد عشرة أيام من تاريخ القيد.

ويُبت في الطلب عند الاقتضاء في الجلسة الأولى؛ ولا يتم ذلك إلا بعد التحقق من الاختصاص وشروط قبول الطلب، واستيفاء الشروط الموضوعية والشكلية للسند التنفيذي. وفي كل الأحوال يجب البت في الطلب خلال عشرين يومًا من تاريخ إحالته للدائرة.

وينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المطلوب التنفيذ ضده أو مركزه الرئيسي، وإذا لم يكن له محل إقامة معروف فتختص المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إصدار السند المطلوب تنفيذه.

يذكر بأن ديوان المظالم يحرص من خلال هذه القرارات على توفير الوقت والجهد على المتقاضين أمام محاكمه، من خلال الإجراءات التي تسهم في تحقيق مستهدفات خطة ديوان المظالم الإستراتيجية نحو عملٍ قضائيٍّ متكاملٍ في جودة أحكامه وأعماله القضائية.

روابط ذات صلة

إغلاق 16 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” وتحرير 59 مخالفة في جازان

إغلاق 16 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” وتحرير 59 مخالفة في جازان
مطار الملك خالد الدولي يحصل على شهادة صوت العميل من مجلس المطارات الدولي

مطار الملك خالد الدولي يحصل على شهادة صوت العميل من مجلس المطارات الدولي
بموافقة مجلس الوزراء.. ترقية زعلة للمرتبة الرابعة عشرة بإمارة جازان

بموافقة مجلس الوزراء.. ترقية زعلة للمرتبة الرابعة عشرة بإمارة جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*