نجران.. الشؤون الإسلامية تنفذ 2016 جولة خلال أسبوعين لمتابعة الالتزام بتدابير كورونا

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كشف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عن تنفيذ 2016 جولة رقابية خلال الأسبوعين المنصرمة نفذها مراقبو المساجد على جميع مساجد وجوامع منطقة نجران ومحافظاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فايروس كوفيد -19، اتساقاً مع توجيهات معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

وأكد فضيلة مدير عام الفرع بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن العصيمي أن الفرق الميدانية ممثلة بمراقبي المساجد نفذت 2016 جولة ميدانية خلال أسبوعين للتأكد من مدى تطبيق هذه الإحترازات سواء من منسوبي المساجد أو المصلين وتطبيق التباعد الجسدي وإرتداء الكمامة والتأكيد على مؤذني المساجد بفتح النوافذ ووضع علامات لوقوف المصلين والحرص على التقيد بوقت الآذان والإقامة المحدد.

وأضاف فضيلته أن الفرع سيواصل الجولات الرقابية والمتابعة الدائمة، بالإضافة إلى تنفيذ عشرات البرامج الدعوية التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية ، منوهاً بتعاون المصلين ومنسوبي المساجد بأتخاذ وسائل السلامة لتوقي وباء كورونا، سائلاً المولى القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يرفع هذه الغمة عن البلاد والعباد.