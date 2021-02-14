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أمانة الجوف وبلدياتها تغلق 48 منشأة مخالفة لإجراءات كورونا خلال 3 أيام

أمانة الجوف وبلدياتها تغلق 48 منشأة مخالفة لإجراءات كورونا خلال 3 أيام

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أمانة الجوف وبلدياتها تغلق 48 منشأة مخالفة لإجراءات كورونا خلال 3 أيام

أمانة الجوف وبلدياتها تغلق 48 منشأة مخالفة لإجراءات كورونا خلال 3 أيام
http://almnatiq.net/?p=950410
المناطق - الجوف

أغلقت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الأيام الثلاثة الماضية 48 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال الجولات الميدانية المكثفة التي تنفذها فرق الرقابة الصحية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي.

وكشف المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان عن تنفيذ 339 جولة رقابية خلال 3 أيام تم خلالها ضبط 83 مخالفة من أبرزها عدم تطبيق التباعد الاجتماعي داخل المنشأة، ودخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وعدم قياس درجة الحرارة للمتسوقين والعاملين عند المداخل وعدم إبراز تطبيق توكلنا.

وأكد الحموان أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق العقوبات الفورية على المنشآت المخالفة، ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال خدمة البلاغات الموحدة 940.

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