أمانة منطقة عسير تشدد الرقابة على الإجراءات الاحترازية في الحدائق والمرافق العامة

المناطق - عسير

بتوجيهٍ من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، شددت أمانة المنطقة ممثلةً في الفرق الرقابية والإصحاح البيئي بتكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا في الحدائق والمرافق العامة.

وفي ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن أعمال الرقابة مستمرة بهدف متابعة تطبيق التدابير الاحترازية في المنشآت التجارية وأسواق النفع العام والمجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات، مضيفا أن الأمانة تشدد على متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا في المنطقة من خلال تكثيف أعمال الرقابة اليومية في العديد من المرافق، مشيراً إلى أن العقوبات ستطبق مباشرةً على المخالفين لتلك الإجراءات الاحترازية.

وبين الحميدي أن الأعمال كذلك شملت التعقيم في عددٍ من المواقع وألعاب الأطفال في الحدائق والمتنزهات وأجهزة الصرف الآلي، لافتا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة للتأكد من تطبيق التدابير الاحترازية وتكثيف الجولات الرقابية على أسواق النفع العام ومضاعفة عدد المراقبين الصحيين وأعداد الفرق الرقابية بالأمانة والبلديات.

الجدير بالذكر، فإن الأمانة تبذل جهودًا كبيرةً في متابعة وتطبيق الاحترازات الصحية في جميع المنشآت التجارية إضافة إلى استمرار أعمال التعقيم في الكثير من المواقع والحدائق، موجهةً بالتواصل عبر ٩٤٠ لرصد الملاحظات.