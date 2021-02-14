احدث الأخبار

أمانة منطقة عسير تشدد الرقابة على الإجراءات الاحترازية في الحدائق والمرافق العامة
منطقة عسير
 نجران.. الشؤون الإسلامية تنفذ 2016 جولة خلال أسبوعين لمتابعة الالتزام بتدابير كورونا
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط أكثر من 120 طناً من الحطب المعروض للبيع في الرياض
منطقة الرياض
 بأمر ملكي.. وزير الخارجية يسلم الشيخ شخبوط آل نهيان وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية
أبرز المواد
 الملتقى التربوي للرخصة المهنية للمعلمين بتعليم الخرج
أبرز المواد
 جازان.. مستشفى الأمير محمد بن ناصر تبدأ استقبال جراحات الهجينة للقلب والشرايين الطرفية
أبرز المواد
 القبض على تشكيل عصابي هرّب أكثر من 64 مليون ريال خارج المملكة
أبرز المواد
 رئيس ديوان المظالم يصدر قرارًا بإجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية
أبرز المواد
 إغلاق 16 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” وتحرير 59 مخالفة في جازان
أبرز المواد
 مطار الملك خالد الدولي يحصل على شهادة صوت العميل من مجلس المطارات الدولي
أبرز المواد
 بموافقة مجلس الوزراء.. ترقية زعلة للمرتبة الرابعة عشرة بإمارة جازان
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يهنئ الشقيطي بمناسبة تعيينه مديرًا لفرع “الإعلام” بالمنطقة
أبرز المواد
أمانة منطقة عسير تشدد الرقابة على الإجراءات الاحترازية في الحدائق والمرافق العامة

أمانة منطقة عسير تشدد الرقابة على الإجراءات الاحترازية في الحدائق والمرافق العامة

منطقة عسير
نجران.. الشؤون الإسلامية تنفذ 2016 جولة خلال أسبوعين لمتابعة الالتزام بتدابير كورونا

نجران.. الشؤون الإسلامية تنفذ 2016 جولة خلال أسبوعين لمتابعة الالتزام بتدابير كورونا

أبرز المواد
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط أكثر من 120 طناً من الحطب المعروض للبيع في الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط أكثر من 120 طناً من الحطب المعروض للبيع في الرياض

منطقة الرياض
بأمر ملكي.. وزير الخارجية يسلم الشيخ شخبوط آل نهيان وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

بأمر ملكي.. وزير الخارجية يسلم الشيخ شخبوط آل نهيان وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

أبرز المواد

أمانة منطقة عسير تشدد الرقابة على الإجراءات الاحترازية في الحدائق والمرافق العامة

أمانة منطقة عسير تشدد الرقابة على الإجراءات الاحترازية في الحدائق والمرافق العامة
http://almnatiq.net/?p=950415
المناطق - عسير

بتوجيهٍ من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، شددت أمانة المنطقة ممثلةً في الفرق الرقابية والإصحاح البيئي بتكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا في الحدائق والمرافق العامة.
وفي ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن أعمال الرقابة مستمرة بهدف متابعة تطبيق التدابير الاحترازية في المنشآت التجارية وأسواق النفع العام والمجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات، مضيفا أن الأمانة تشدد على متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا في المنطقة من خلال تكثيف أعمال الرقابة اليومية في العديد من المرافق، مشيراً إلى أن العقوبات ستطبق مباشرةً على المخالفين لتلك الإجراءات الاحترازية.
وبين الحميدي أن الأعمال كذلك شملت التعقيم في عددٍ من المواقع وألعاب الأطفال في الحدائق والمتنزهات وأجهزة الصرف الآلي، لافتا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة للتأكد من تطبيق التدابير الاحترازية وتكثيف الجولات الرقابية على أسواق النفع العام ومضاعفة عدد المراقبين الصحيين وأعداد الفرق الرقابية بالأمانة والبلديات.
الجدير بالذكر، فإن الأمانة تبذل جهودًا كبيرةً في متابعة وتطبيق الاحترازات الصحية في جميع المنشآت التجارية إضافة إلى استمرار أعمال التعقيم في الكثير من المواقع والحدائق، موجهةً بالتواصل عبر ٩٤٠ لرصد الملاحظات.

روابط ذات صلة

“سكني” يوفر أكثر من 25 ألف خيار سكني في عسير

“سكني” يوفر أكثر من 25 ألف خيار سكني في عسير
إغلاق ٤١٥ منشأةً مخالفة في عسير خلال ١٠ أيام

إغلاق ٤١٥ منشأةً مخالفة في عسير خلال ١٠ أيام
صحة بيشة تحقق المركز الثالث في الالتزام بمعايير السلامة الدوائية

صحة بيشة تحقق المركز الثالث في الالتزام بمعايير السلامة الدوائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*