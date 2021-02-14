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أمير الرياض يوجه بتوزيع (1000) وجبة طعام يوميًا لدعم المتضررين من جائحة كورونا

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أمير الرياض يوجه بتوزيع (1000) وجبة طعام يوميًا لدعم المتضررين من جائحة كورونا

أمير الرياض يوجه بتوزيع (1000) وجبة طعام يوميًا لدعم المتضررين من جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=950422
المناطق - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتوزيع (1000) وجبة طعام يوميًا ولمدة شهر ضمن مبادرة “خيرات الرياض” لدعم المستحقين المتضررين من جائحة كورونا وما ترتب على إيقاف المناسبات والحفلات من عدم توافر فائض الأطعمة التي كانت تصرف للمستفيدين في جمعية خيرات لحفظ النعمة.
مما يذكر أن مبادرة “خيرات الرياض” انطلقت بتوجيهات سمو أمير منطقة الرياض بهدف دعم المبادرات الخيرية والتنموية في المنطقة، وتتضمن دعم الأسر المتضررة والمتعففة والعمالة الوافدة المقطعة للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن جائحة كورونا.

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