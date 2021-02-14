احدث الأخبار

مدير عام التدريب التقني بعسير يعقد عدداً من اللقاءات الافتراضية مع منسوبي الإدارة
منطقة عسير
 أمير الرياض يوجه بتوزيع (1000) وجبة طعام يوميًا لدعم المتضررين من جائحة كورونا
منطقة الرياض
 أمانة منطقة عسير تشدد الرقابة على الإجراءات الاحترازية في الحدائق والمرافق العامة
منطقة عسير
 نجران.. الشؤون الإسلامية تنفذ 2016 جولة خلال أسبوعين لمتابعة الالتزام بتدابير كورونا
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط أكثر من 120 طناً من الحطب المعروض للبيع في الرياض
منطقة الرياض
 بأمر ملكي.. وزير الخارجية يسلم الشيخ شخبوط آل نهيان وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية
أبرز المواد
 الملتقى التربوي للرخصة المهنية للمعلمين بتعليم الخرج
أبرز المواد
 جازان.. مستشفى الأمير محمد بن ناصر تبدأ استقبال جراحات الهجينة للقلب والشرايين الطرفية
أبرز المواد
 القبض على تشكيل عصابي هرّب أكثر من 64 مليون ريال خارج المملكة
أبرز المواد
 رئيس ديوان المظالم يصدر قرارًا بإجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية
أبرز المواد
 إغلاق 16 منشأة مخالفة لتدابير “كورونا” وتحرير 59 مخالفة في جازان
أبرز المواد
 مطار الملك خالد الدولي يحصل على شهادة صوت العميل من مجلس المطارات الدولي
أبرز المواد
مدير عام التدريب التقني بعسير يعقد عدداً من اللقاءات الافتراضية مع منسوبي الإدارة

مدير عام التدريب التقني بعسير يعقد عدداً من اللقاءات الافتراضية مع منسوبي الإدارة

منطقة عسير
أمير الرياض يوجه بتوزيع (1000) وجبة طعام يوميًا لدعم المتضررين من جائحة كورونا

أمير الرياض يوجه بتوزيع (1000) وجبة طعام يوميًا لدعم المتضررين من جائحة كورونا

منطقة الرياض
أمانة منطقة عسير تشدد الرقابة على الإجراءات الاحترازية في الحدائق والمرافق العامة

أمانة منطقة عسير تشدد الرقابة على الإجراءات الاحترازية في الحدائق والمرافق العامة

منطقة عسير
نجران.. الشؤون الإسلامية تنفذ 2016 جولة خلال أسبوعين لمتابعة الالتزام بتدابير كورونا

نجران.. الشؤون الإسلامية تنفذ 2016 جولة خلال أسبوعين لمتابعة الالتزام بتدابير كورونا

أبرز المواد

مدير عام التدريب التقني بعسير يعقد عدداً من اللقاءات الافتراضية مع منسوبي الإدارة

مدير عام التدريب التقني بعسير يعقد عدداً من اللقاءات الافتراضية مع منسوبي الإدارة
http://almnatiq.net/?p=950426
المناطق - عسير

عقد مدير عام للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي لقاءات افتراضية بمتدربي ومتدربات الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية في المنطقة ضمن ملتقى تواصل 1.

وأوضح مدير التدريب التقني بمنطقة عسير أن اللقاءات التي تم عقدها تأتي ضمن خطة التواصل مع جميع منسوبي الإدارة بالمنطقة من مدربين ومدربات ومتدربين ومتدربات للاطلاع على اقتراحاتهم واستفساراتهم حول سير العملية التدريبية لتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم بالميدان، حيث تحرص المؤسسة دوماً على التواصل مع منسوبيها على كافة الأصعدة باستخدام اللقاءات المباشرة أو عن بعد لمعرفة ما يقدم لأبنائنا وبناتنا في الكليات والمعاهد من خدمات ترتقي للدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة .

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير اطلقت مؤخراً ملتقى تواصل 1 والذي يتوافق مع سياسات المؤسسة حيث عقد لقاء المتدربات والمتدربين خلال الأسابيع الماضية، وسيتم استكمال اللقاءات مع المدير العام مع بقية منسوبي الإدارة للمدربين والمدربات .

روابط ذات صلة

أمانة منطقة عسير تشدد الرقابة على الإجراءات الاحترازية في الحدائق والمرافق العامة

أمانة منطقة عسير تشدد الرقابة على الإجراءات الاحترازية في الحدائق والمرافق العامة
“سكني” يوفر أكثر من 25 ألف خيار سكني في عسير

“سكني” يوفر أكثر من 25 ألف خيار سكني في عسير
إغلاق ٤١٥ منشأةً مخالفة في عسير خلال ١٠ أيام

إغلاق ٤١٥ منشأةً مخالفة في عسير خلال ١٠ أيام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*