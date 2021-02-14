مدير عام التدريب التقني بعسير يعقد عدداً من اللقاءات الافتراضية مع منسوبي الإدارة

المناطق - عسير

عقد مدير عام للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي لقاءات افتراضية بمتدربي ومتدربات الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية في المنطقة ضمن ملتقى تواصل 1.

وأوضح مدير التدريب التقني بمنطقة عسير أن اللقاءات التي تم عقدها تأتي ضمن خطة التواصل مع جميع منسوبي الإدارة بالمنطقة من مدربين ومدربات ومتدربين ومتدربات للاطلاع على اقتراحاتهم واستفساراتهم حول سير العملية التدريبية لتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم بالميدان، حيث تحرص المؤسسة دوماً على التواصل مع منسوبيها على كافة الأصعدة باستخدام اللقاءات المباشرة أو عن بعد لمعرفة ما يقدم لأبنائنا وبناتنا في الكليات والمعاهد من خدمات ترتقي للدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة .

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير اطلقت مؤخراً ملتقى تواصل 1 والذي يتوافق مع سياسات المؤسسة حيث عقد لقاء المتدربات والمتدربين خلال الأسابيع الماضية، وسيتم استكمال اللقاءات مع المدير العام مع بقية منسوبي الإدارة للمدربين والمدربات .