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محافظ أملج يلتقي مدير تعليم تبوك

محافظ أملج يلتقي مدير تعليم تبوك
http://almnatiq.net/?p=950428
المناطق - تبوك

التقى محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي في مكتبه اليوم ، المدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم حسين العُمري الذي يزور قطاع التعليم في المحافظة، بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة هاشم بن محمدناصر الشريف.

ورحب المحافظ بمدير التعليم وفريق التعليم الزائر لمحافظة أملج وتناول اللقاء أبرز شؤون التعليم في المحافظة وسبل دعم المجتمع التعليمي للأبناء الطلاب والطالبات وتعاون الأسر الكريمة الى في رحلة التعليم عن بعد.

من جهته أعرب العُمري عن شكره لمحافظ أملج على عنايته ودعمه للعمل التعليمي في المحافظة في ظل توجيهات واهتمام سمو أمير منطقة تبوك.

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