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“تكوين واستقرار” شراكة مجتمعية بين تنمية حي بدر والشفا و”بيت الخبرة”

“تكوين واستقرار” شراكة مجتمعية بين تنمية حي بدر والشفا و”بيت الخبرة”

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الزمالة في برنامج “قمم” لطالب وطالبة من جامعة الملك خالد

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الزمالة في برنامج “قمم” لطالب وطالبة من جامعة الملك خالد

الزمالة في برنامج “قمم” لطالب وطالبة من جامعة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=950431

حصل الطالب أحمد سامي عبدالعزيز والطالبة حنين عبدالله الشهراني من جامعة الملك خالد على برنامج الزمالة في برنامج “قمم” لتمكين القيادات الواعدة؛ وذلك خلال مشاركتهما ضمن 50 طالبًا على مستوى الجامعات السعودية.

وهنّأ عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور عبدالله آل عضيد الطالبين، وأبان أنه تم اختيار الطالبين من بين 17 ألف طالب وطالبة للمشاركة في البرنامج بدعم من 37 شركة من الشركات العملاقة على المستوى المحلي والدولي.

ويعد برنامج قمم برنامجًا مدعومًا من مجموعة من الشركات المحلية والعالمية الرائدة في السعودية حيث يهدف إلى البحث عن طلاب وطالبات الجامعات السعودية الواعدين والأكثر تميزًا وتمكينهم وتطويرهم لتحقيق طموحاتهم المهنية.

ويقدم البرنامج للطلاب والطالبات الذين تم اختيارهم إرشادًا مهنيًّا مباشرًا من قبل قياديين في القطاعين العام والخاص، والتدريب القيادي من خلال مهنيين وتنفيذيين يعملون في شركات مرموقة، وزيارات لمكاتب شركات محلية وعالمية رائدة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عضوية في شبكة خريجي قمم، وحصولهم على وسام تقديرًا لتميزهم في حفل تكريمي رفيع المستوى بعد إكمالهم البرنامج، وتقديم سيرهم المهنية إلى أقسام الموارد البشرية في شركات رائدة في المملكة لتسهيل حصولهم على الفرص المهنية والوظيفية.

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