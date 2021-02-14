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“تكوين واستقرار” شراكة مجتمعية بين تنمية حي بدر والشفا و”بيت الخبرة”

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“تكوين واستقرار” شراكة مجتمعية بين تنمية حي بدر والشفا و”بيت الخبرة”

“تكوين واستقرار” شراكة مجتمعية بين تنمية حي بدر والشفا و”بيت الخبرة”
http://almnatiq.net/?p=950434
المناطق - الرياض

وقعت كلاً من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحيي بدر والشفا ومركز بيت الخبرة والدراسات الاجتماعية الأهلي اتفاق شراكة وتعاون لمشروع (تكوين واستقرار).

وتهدف الخطة التنفيذية للمشروع إلى رفع مستوى الوعى بين أفراد الأسرة من خلال برامج تنموية ووقائية في مجال الأسرة من خلال كوادر بشرية مختصة، كما تهدف الشراكة لمد جسور التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك للوصول لتكوين واستقرار الأسرة السعودية والحد من الطلاق والخلاف الأسري.

كما أوضح صالح بن مبارك آل شايع رئيس مجلس الإدارة أن هذا الاتفاق يأتي امتدادًا لنجاحات وشراكات سابقة بين الطرفين تكللت بالنجاح، وآخرها مشروع “تكوين واستقرار”، حيث يستهدف بتفعيله وفق أفضل وأعلى المعايير وبما لدي الطرفين من خبرات سابقة تنوعت بين المنهج الأكاديمي في التعامل مع الأسرة، والممارسات والخبرات السابقة، ليتم التخطيط لتنفيذ هذا المشروع.

واختتم الشايع حديثه بأن مركز بيت الخبرة والدراسات الاجتماعية الأهلي بقيادة المدير التنفيذي الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وبما لديهم من خبرات والتى أسهمت طيلة السنوات الماضية ومازالت في مجال الإصلاح والاستشارات الأسرية، حيث أكسبتهم العديد من الخبرات والممارسات مما نتج عنه تقديم العديد من البرامج والانشطة ذات الأثر الممتد لأفراد الأسرة.

وفي السياق نفسه، قال عضو مجلس الإدارة المشرف الإعلامي باللجنة فواز الحربي، إنه ضمن مستهدفاتنا المستقبلية تفعيل جانب الشراكات مع الجهات العاملة بالحي بالإضافة إلى الجهات التي تسهم بتكامل أعمال وبرامج اللجنة.

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