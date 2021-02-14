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شجاعة امرأة.. دفعت شاحنة بمفردها وسط عاصفة ثلجية

شجاعة امرأة.. دفعت شاحنة بمفردها وسط عاصفة ثلجية
http://almnatiq.net/?p=950442
المناطق - وكالات

وثق مقطع فيديو شجاعة امرأة، عندما قامت بمفردها بدفع شاحنة لنقل منتجات الألبان على تلة، بعد أن علقت بسبب تساقط الثلوج، لتنال مكافأة مجزية من الشركة.

وكانت تشارلين ليزلي برفقة طفليها، عندما رأت شاحنة تابعة لشركة “غراهام” لمنتجات الألبان، وهي عالقة خلال صعودها على تل في مدينة كاودينبيث في اسكتلندا، إثر التساقط الكثيف للثلوج.

وفورا، طلبت المرأة من جارتها رعاية طفليها وكلبهم، بينما ركضت نحو الشاحنة واستمرت بدفعها من الخلف بمفردها، حتى وصلت إلى أعلى التل بنجاح وأكملت طريقها.

وتعليقا على الواقعة، قالت ليزلي: “الكثير من الأشخاص كانوا يدفعون سيارة أمام الشاحنة أعلى التل عندما رأيت شاحنة غراهام خلفها. كانت العجلات الأمامية تدور والشاحنة عالقة في مكانها.. لا أستطيع تصديق الانتباه الذي حصلت عليه بسبب ما فعلت. أنا ببساطة أعتقد أنه من واجبك أن تساعد الآخرين إذا كانوا في ورطة”.

من جانبها، علقت الشركة على الواقعة بالتعبير عن شكرها لليزلي، واصفة إياها بـ”البطلة”، لكنها دعت الناس لعدم الإقبال على مثل تلك الأفعال لأنها قد تعرض حياتهم للخطر.

وكمكافأة على شجاعتها، أعلنت الشرطة أنها ستقدم منتجاتها لمدة سنة كاملة لليزلي مجانا، حسب ما ذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية.

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