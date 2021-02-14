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وكيل إمارة جازان يجتمع بوفد إمارة المدينة المنورة للاطلاع على نظام الطاقة الشمسية البديلة بالإمارة

وكيل إمارة جازان يجتمع بوفد إمارة المدينة المنورة للاطلاع على نظام الطاقة الشمسية البديلة بالإمارة
http://almnatiq.net/?p=950450
المناطق - فضة عطيف

اجتمع وكيل امارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، اليوم بوفد إمارة منطقة المدينة المنورة الذي يزور الإمارة حاليا للاطلاع على نجاح تجربة الطاقة الشمسية والمنفذة حاليا كمرحلة أولى في مبنى ديوان الإمارة.
وفي بداية الاجتماع رحب وكيل الامارة الدكتور الصقر بالحضور متمنيا لهم التوفيق من خلال زيارتهم للمنطقة.
عقب ذلك استمع الجميع إلى شرح موجز من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة أ. نزال بن عبدالله العتيبي عن ماتم تنفيذه كمرحلة أولى تم من خلالها الحصول على الطاقة الكافية لتشغيل المبنى المخصص كما تتطرق الى العمل الجاري حاليا للبدء في المرحلة الثانية والتي تحتوي على تركيب 450 لوحاً شمسياً بتقنية النانو سراميك على المبنى الرئيسي بديوان الإمارة للحصول على 207 كيلو واط في الساعة حيث تحافظ الطاقة البديلة على البيئة وتساهم في خفض استهلاك وترشيد الطاقة الكهربائية الحالية كما يمكن ربطها بأحد التطبيقات عبر الأجهزة الذكية لمتابعة عمل الطاقة الشمسية المستخدمة في المبنى.
وأكد وكيل امارة جازان أن مشروع الطاقة البديلة يأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان ومتابعة من سمو نائبه ، لتطوير مشاريع كفاءة الانفاق بإمارة منطقة جازان حسب رؤية المملكة المستقبلية 2030.

الجدير بالذكر أن المرحله الأولى تم تدشينها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وشملت تركيب ١٢٢ لوحاً شمسياً بتقنية النانو سراميك وهي تعمل حاليا بكفاءة عالية .
بعد ذلك قام فريق الزيارة بجولة ميدانية على عدد من المواقع والادارات بإمارة المنطقة والوقوف على ماتم انجازه بإدارة الأمن السيبراني والتي تتولى كافة أعمال الأمن الإلكتروني والعمل على حماية الجهة من الاختراقات اوالهجمات من الجهات مجهولة المصدر .
وفي الختام أبدى الجميع إعجابهم بما شاهدوه لدى زيارتهم مثمنين للجميع تعاونهم وجهودهم متمنين لإمارة المنطقة مزيد من التقدم والنجاح.

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