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معلمة من جدة تحقق جائزة ” حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز “

معلمة من جدة تحقق جائزة ” حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز “

محليات

معلمة من جدة تحقق جائزة ” حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز “

معلمة من جدة تحقق جائزة ” حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز “
http://almnatiq.net/?p=950469
المناطق - جدة

حققت المعلمة بدور بنت حسين اليافعي من المدرسة 161 الابتدائية بتعليم جدة جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز ” فئة المعلم المتميز ” في دورتها الـ 23 .

وقدم المدير العام للتعليم بمحافظة جدة د. سعد المسعودي في اتصال هاتفي بالمعلمة تهنئته باسمه وباسم منسوبي تعليم جدة بمناسبة فوزها بالجائزة مباركاً لها ولأسرتها ولمدرستها، ولجميع من ساهم في هذا الانجاز الوطني ،مؤكداً بأن الميدان التعليمي يزخر بالمبدعين والمبدعات من المعلمين والمعلمات الذي يبذلون الغالي والنفيس من اجل أبنائهم وبناتهم من الطلاب والطالبات ، مشيراً الى أن فوز المعلمة بالجائزة يُعد فوزاً وتتويجاً لجميع المعلمات والمعلمين على جهودهم خصوصاً خلال الفترة الحالية مع التعليم عن بُعد، والتي تميز فيها الجميع بمواكبة المستجدات وتجاوز كافة الصعاب مع الازمة التي يمر بها العالم أجمع .

من جهتها قالت المعلمة بدور بنت حسين اليافعي : ” شغفي بحب التعليم وايصال الرسالة التربوية التعليمية بالطريقة الصحيحة وفق الإمكانيات المتاحة ومواكبة كافة المستجدات كان هدفي الأول لتحقيقي شغفي ، وذلك بالانتساب للعمل في التعليم كمعلمة تسعى لتحقق أهدافها مع طالباتها بصنع جيل واعٍ يستطيع أن يحقق أهدافه ويعتمد على نفسة ، فكان لي ذلك قبل اكثر من ١٤ عاماً ، ومن ذلك الوقت وانا اسعى من خلال مادة التربية الفنية ان ازرع في نفوس الطالبات حب التميز من خلال رسوماتهم التي تعبر عن ما بداخلهن من ابداع ، ومع مرور الأعوام قررت المشاركة في جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز لنقل تجربتي للجميع ، والتي كانت تجربة ثرية فيها الكثير من التحديات والصعاب التي واجهتني ، ولكن تجاوزتها – ولله الحمد – واستطعت ان اترك اثراً في جميع من شاهد التجربة التي بداتها من خلال الواقع الافتراضي من عام 2017 ، وتعززت عام 2020 مع التعليم عن بُعد مع جائحة كورونا ، وضعت فيها بصمتي وتجاربي المعرفية وخبراتي لتكون بين يدي الجميع للاستفادة منها وأكون في مقدمة المبدعين بالمملكة في هذا المجال ” .

وعبرت ” اليافعي ” عن شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة ولوزارة التعليم وللمدير العام لتعليم جدة د . سعد المسعودي على دعمة اللامحدود، ولوالدتها ولجميع منسوبي التعليم ولأسرتها وزميلاتها في المدرسة ومكتب التعليم بوسط جدة بنات وجميع من دعمها طوال مسيرتها في التعليم “

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