أمين عسير في زيارة مفاجئة لبلدية بيشة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

المناطق - عسير

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مساء اليوم الأحد، بلدية بيشة؛ وذلك لمتابعة الجهود والأعمال الميدانية الخاصة بمتابعة المنشآت التجارية المتنوعة ومدى التزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار فايروس كورونا، يرافقه رئيس البلدية، حيث تأتي الزيارة المفاجئة لبيشة ضمن عدة زيارات سابقة لبلديات تابعة لأمانة المنطقة، إذ زار أمين المنطقة خلال الجولة مساء اليوم عدة منشآت تجارية متنوعة وتابع جميع التدابير الوقائية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وفي ضوء ذلك، قال الدكتور وليد الحميدي إن الزيارة تفقدية ورقابية وتأتي استمرارًا لجهود الأمانة وكل بلدياتها في المتابعة الرقابية والتأكد من تطبيق التعليمات والاشترطات الصحية والوقائية، مؤكدًا أن أعمال الأمانة تكاملية فيما بينها في متابعة الالتزام بالإجراءات الصحية على جميع المنشآت التجارية في المنطقة ومحافظاتها ومراكزها وفق توجيهات سمو أمير المنطقة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشددًا على أن الأمانة وبلدياتها لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بأعمال التعقيم والتطهير المستمر والالتزام التام بالتدابير الاحترازية، علاوةً على توفير المعقمات والكمامات والقفازات وعدم السماح نهائياً بالازدحام داخل المجمعات نهائيًا وتطبيق الاشتراطات المعمول بها نظامًا، مؤكدًا أن الأعمال الرقابية مستمرة بهدف التأكد ومتابعة تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية أولاً بأول في كل بلديات المنطقة.

وشدد الحميدي خلال جولته على ضرورة التزام الجميع بهذه البروتوكولات والتعليمات الصادرة مؤخرًا وتفعيل تطبيق توكلنا حفاظًا على الصحة العامة والالتزام التام بالشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص الإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن المخالفات المرصودة يتم مباشرةً رفعها عبر تطبيق ميدان إذ لاتهاون في متابعة وتطبيق النظام على المخالفين لهذه التدابير الوقائية.

الجدير بالذكر، فإن أمين عسير قام مؤخرًا بزيارات مفاجئة لبلدية مربة والساحل وأحد رفيدة بهدف والواجهة البحرية بالحريضة بهدف متابعة الإجراءات الاحترازية.