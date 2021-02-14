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الشباب يحذف فيديو “سيبا” بشأن تعرضه لعبارات عنصرية

الشباب يحذف فيديو “سيبا” بشأن تعرضه لعبارات عنصرية
http://almnatiq.net/?p=950481
المناطق - الرياض

حذف الحساب الرسمي لنادي الشباب على «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي “، مقطع الفيديو الذي تحدث فيه البرازيلي سباستياو دي فريتاس «سيبا»، محترف الفريق عن تعرضه لعبارات عنصرية في مواجهة النصر، السبت.
وتحدث البرازيلي محترف الشباب خلال مقطع الفيديو الذي تم حذفه بعد قرابة 20 من دقيقة من نشره، عن أنه تفاجأ في مباراة النصر بتلفظ حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم في النصر بألفاظ عنصرية، مشيراً إلى أن عبدالغني وصفه بـ”القرد”.
وطالب سيبا خلال الفيديو المحذوف، خالد البلطان رئيس النادي، بالاطلاع واتخاذ اللازم حيال إنصافه، وأخذ جميع حقوقه، مشيراً إلى أنه لا يتمنى أن يضطر أن يرفع دعوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لأن هذا مرفوض ولا يمكن السكوت عنه، حسب قوله.
يذكر أن مواجهة النصر والشباب في الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، شهدت العديد من الأحداث والاتهامات المتبادلة من الجانبين، حيث أصدر النصر بياناً طالب من خلاله بالتحقيق في أحداث المباراة.

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