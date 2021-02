أرسنال يعود لطريق الانتصارات بـ “هاتريك” أوباميانغ (فيديو)

حقق أرسنال فوزا ثمينا على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتألق مهاجم “المدفعجية” الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ بتسجيله ثلاثة أهداف لفريقه “هاتريك” في الدقائق 13 و41 و47، فيما تكفل بالهدف الرابع الإسباني هيكتور بيليرين في الدقيقة الـ45 من عمر اللقاء.

في المقابل، سجل ثنائية الضيوف الهولندي باسكال ستريك والبرتغالي هيلدير كوستا في الدقيقتين 58 و69 على الترتيب.

