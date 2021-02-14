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الصحة تعلن إتاحة مواعيد “الجرعة الثانية” من لقاح كورونا للراغبين ممن أعيدت جدولة جرعاتهم

الصحة تعلن إتاحة مواعيد “الجرعة الثانية” من لقاح كورونا للراغبين ممن أعيدت جدولة جرعاتهم

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الصحة تعلن إتاحة مواعيد “الجرعة الثانية” من لقاح كورونا للراغبين ممن أعيدت جدولة جرعاتهم

الصحة تعلن إتاحة مواعيد “الجرعة الثانية” من لقاح كورونا للراغبين ممن أعيدت جدولة جرعاتهم
http://almnatiq.net/?p=950487

أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة تقديم مواعيد “الجرعة الثانية” من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها اليوم، إنه يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقاً للجرعة الأولى بعد تاريخ ٢٠٢١/٢/١٨م عبر تطبيق صحتي.

وتقدمت الوزارة بالتقدير للجميع، متمنية لكافة أفراد المجتمع الصحة والعافية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن في وقت سابق اليوم، عودة توريد لقاحات كورونا إلى المملكة، بفضل جهود الجهات المعنية.

ودعا متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، الجميع إلى التسجيل للتطعيم بلقاح كورونا للوقاية من الفيروس، مشيرًا إلى أنه بإمكان كل الراغبين بالتطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا الحصول على مواعيدهم.

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