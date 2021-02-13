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شرطة منطقة المدينة المنورة : القبض على مواطن لارتكابه عدة جرائم منتحلاً صفة رجل أمن، واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية

شرطة منطقة المدينة المنورة : القبض على مواطن لارتكابه عدة جرائم منتحلاً صفة رجل أمن، واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية

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شرطة منطقة المدينة المنورة : القبض على مواطن لارتكابه عدة جرائم منتحلاً صفة رجل أمن، واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية

http://almnatiq.net/?p=950494

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الإعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لارتكابه عدة جرائم منتحلاً صفة رجل أمن، واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية. وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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