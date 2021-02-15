الهلال يقرر إقالة لوشيسكو وتعيين ميكالي مؤقتًا

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أعلن الإعلامي عبد العزيز المريسل، إقالة الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال السعودى، من منصبه بعد هزيمة الفريق اليوم أمام ضمك في الدورى السعودى.

وكتب المريسل عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”:”إدارة الهلال تقرر اقالة المدرب رزافان و تعين مدرب الفئات السنية، البرازيلي روجيرو ميكالي، مؤقتًا”.

وسقط الهلال لثالث مباراة له هذا الموسم، في فخ الهزيمة، ونجح ضمك الذي يقع في قاع جدول ترتيب الدوري السعودي، من تحقيق الفوز على حامل اللقب.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الهلال عند 33 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف، وخمس نقاط عن الشباب المتصدر.

ويعاني الهلال من تراجع كبير في مستواه ونتائجه بالفترة الأخيرة، كلفته الهبوط عن صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، وخسارة لقب بطولة السوبر السعودي أمام النصر.