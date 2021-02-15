احدث الأخبار

الهلال يقرر إقالة لوشيسكو وتعيين ميكالي مؤقتًا
أبرز المواد
 الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير الصناعة والثروة المعدنية يتفقد عدداً من المشاريع في “مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية” ويرأس اجتماع مجلس إدارة “الهيئة الملكية”
أبرز المواد
 أمير الرياض يدشن ملتقى “عصامي” لتوظيف الأيتام ومشروع “أجرتي”
منطقة الرياض
 “العجمي” يباشر مهام عمله رئيسًا لبلدية محافظة الدلم.
منطقة الرياض
 فلسطين تطالب الجنائية الدولية بسرعة التحقيق في جرائم إسرائيل
أبرز المواد
 شرطة منطقة المدينة المنورة : القبض على مواطن لارتكابه عدة جرائم منتحلاً صفة رجل أمن، واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية
منطقة المدينة المنورة
 القيادة تهنئ رئيس الوزراء الإيطالي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
أبرز المواد
 الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تجتمع ورؤساء تحرير الصحف السعودية
أبرز المواد
 الصحة تعلن إتاحة مواعيد “الجرعة الثانية” من لقاح كورونا للراغبين ممن أعيدت جدولة جرعاتهم
أبرز المواد
 أرسنال يعود لطريق الانتصارات بـ “هاتريك” أوباميانغ (فيديو)
أبرز المواد
 الشباب يحذف فيديو “سيبا” بشأن تعرضه لعبارات عنصرية
أبرز المواد
الهلال يقرر إقالة لوشيسكو وتعيين ميكالي مؤقتًا

الهلال يقرر إقالة لوشيسكو وتعيين ميكالي مؤقتًا

أبرز المواد
الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
وزير الصناعة والثروة المعدنية يتفقد عدداً من المشاريع في “مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية” ويرأس اجتماع مجلس إدارة “الهيئة الملكية”

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتفقد عدداً من المشاريع في “مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية” ويرأس اجتماع مجلس إدارة “الهيئة الملكية”

أبرز المواد
أمير الرياض يدشن ملتقى “عصامي” لتوظيف الأيتام ومشروع “أجرتي”

أمير الرياض يدشن ملتقى “عصامي” لتوظيف الأيتام ومشروع “أجرتي”

منطقة الرياض

الهلال يقرر إقالة لوشيسكو وتعيين ميكالي مؤقتًا

الهلال يقرر إقالة لوشيسكو وتعيين ميكالي مؤقتًا
http://almnatiq.net/?p=950511
المناطق_ الرياض
أعلن الإعلامي عبد العزيز المريسل، إقالة الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال السعودى، من منصبه بعد هزيمة الفريق اليوم أمام ضمك في الدورى السعودى.

وكتب المريسل عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”:”إدارة الهلال تقرر اقالة المدرب رزافان و تعين مدرب الفئات السنية، البرازيلي روجيرو ميكالي، مؤقتًا”.

وسقط الهلال لثالث مباراة له هذا الموسم، في فخ الهزيمة، ونجح ضمك الذي يقع في قاع جدول ترتيب الدوري السعودي، من تحقيق الفوز على حامل اللقب.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الهلال عند 33 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف، وخمس نقاط عن الشباب المتصدر.

ويعاني الهلال من تراجع كبير في مستواه ونتائجه بالفترة الأخيرة، كلفته الهبوط عن صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، وخسارة لقب بطولة السوبر السعودي أمام النصر.

روابط ذات صلة

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وزير الصناعة والثروة المعدنية يتفقد عدداً من المشاريع في “مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية” ويرأس اجتماع مجلس إدارة “الهيئة الملكية”

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتفقد عدداً من المشاريع في “مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية” ويرأس اجتماع مجلس إدارة “الهيئة الملكية”
فلسطين تطالب الجنائية الدولية بسرعة التحقيق في جرائم إسرائيل

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بسرعة التحقيق في جرائم إسرائيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*