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جامعة جازان تعتمد برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال

جامعة جازان تعتمد برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال
http://almnatiq.net/?p=950514
المناطق_واس

اعتمدت جامعة جازان برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وذلك خلال الجلسة السادسة لمجلس الجامعة التي عقدت اليوم، افتراضيًا برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.
ونوه عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور صالح بن محمد صالح، بأهمية البرنامج لتوطين الوظائف القيادية والتنفيذية في القطاعات المختلفة وتعزيز قدرات المنتسبين للبرنامج، وتحفيز مواهبهم في مجال الإدارة والقيادة، مؤكداً حاجة المجتمع للبرنامج للإسهام في تنمية قدرات رجال الأعمال في هذا المجال؛ باعتماد البرنامج على التدريس التفاعلي والتركيز على الجانب العملي، ودراسة الحالات وتبادل الخبرات بين الدارسين بعضهم البعض، وزيادة فعالية الأداء في قطاعات الأعمال، وتطوير الفكر الإداري والقيادي في مجتمع الأعمال، وتطوير المهارات العلمية والعملية لدى المتخصصين في مجالات إدارة الأعمال، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في قطاعات الأعمال.

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