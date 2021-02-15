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«الأرصاد» تتوقع: انخفاض الحرارة تحت الصفر على 3 مناطق.. وتحدد موعد الموجة

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http://almnatiq.net/?p=950517
المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة من مساء الأربعاء المقبل بمشيئة الله، على المملكة العربية السعودية.

كما توقع المركز أن يتم تسجيل درجات الحرارة الصغرى يومي الخميس والجمعة، بواقع درجة ( -1) على تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الإثنين بمشيئة الله تعالى، نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة القصيم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أيضاً هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً فتسجل منطقة مكة 36 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل كل من طريف والقريات 9 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

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