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اشتباكات مسلحة بقذائف الـ”آر بي جي” بمعقل “حزب الله” في لبنان بسبب سرقة دراجة نارية

اشتباكات مسلحة بقذائف الـ”آر بي جي” بمعقل “حزب الله” في لبنان بسبب سرقة دراجة نارية
http://almnatiq.net/?p=950523
المناطق_وكالات

وقعت اشتباكات مسلحة عنيفة، مساء اليوم الأحد، في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل ميليشيا “حزب الله” اللبناني بسبب سرقة دراجة نارية.

وأفاد الإعلامي الأمريكي – اللبناني، أنتوني حداد، على حسابه في “تويتر”، بوقوع إصابات في اشتباكات مسلحة في منطقة الليلكي قرب الجامعة اللبنانية، في بيروت.

وأضاف “حداد”: أن “الاشتباكات استعملت فيها قذائف الـ(آر بي جي) وقعت بين عائلتي حجولا وآل زعيتر على خلفية سرقة دراجة نارية لأحد أفراد (حزب الله)؛ وأدت إلى سقوط أربعة جرحى”.

وفي السياق، تداول ناشطون لبنانيون على موقع “تويتر”؛ صورًا ترصد وصول مدرعات تابعة للجيش اللبناني إلى منطقة الاشتباكات لوقفها.

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