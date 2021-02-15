بعد 3 أسابيع من المطاردة.. مزارع شجاع يصطاد تمساحاً ضخماً طوله 5 أمتار

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تمكن المزارع السوداني محمد فضل المولى من اصطياد تمساح ضخم طوله 5 أمتار وعرضه نحو 50 سنتيمترا، بعد مطاردة استمرت 21 يوما.

وقال فضل المولى، البالغ من العمر 52 عاما، لموقع “سكاي نيوز عربية” إن التمساح ظل يظهر ويختفي منذ فترة طويلة وأثار الرعب في نفوس سكان المنطقة بعد أن التهم شخصين وعددا من الخراف خلال الأشهر الماضية.

وأشار فضل المولى إلى أنه ظل يتربص بالتمساح المخيف ويتتبعه طوال الفترة الماضية إلى أن تمكن صباح السبت من إصابته بعدة طلقات نارية غطس على إثرها إلى قاع النهر، في منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل الواقعة على بعد 110 كيلومترات شمالي العاصمة السودانية الخرطوم،

ونظرا لحجمه الكبير استدعى الأمر مشاركة أكثر من 22 شخصا وعددا من السلاسل والحبال الغليظة لإخراجه من النهر.

وفور إخراجه من النهر تجمع العشرات من أهل المنطقة لسلخ جلده وتقطيع لحمه وتوزيعه وطبخه.