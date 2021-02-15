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أمير الرياض يوجه بتوزيع 1000 وجبة طعام يوميا لدعم متضرري جائحة كورونا

أمير الرياض يوجه بتوزيع 1000 وجبة طعام يوميا لدعم متضرري جائحة كورونا

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أمير الرياض يوجه بتوزيع 1000 وجبة طعام يوميا لدعم متضرري جائحة كورونا

أمير الرياض يوجه بتوزيع 1000 وجبة طعام يوميا لدعم متضرري جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=950553
المناطق_ الرياض

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم الأحد، بتوزيع (1000) وجبة طعام يوميًا ولمدة شهر ضمن مبادرة “خيرات الرياض” لدعم المستحقين المتضررين من جائحة كورونا وما ترتب على إيقاف المناسبات والحفلات من عدم توافر فائض الأطعمة التي كانت تصرف للمستفيدين في جمعية خيرات لحفظ النعمة.

يذكر أن مبادرة “خيرات الرياض” انطلقت بتوجيهات سمو أمير منطقة الرياض بهدف دعم المبادرات الخيرية والتنموية في المنطقة، وتتضمن دعم الأسر المتضررة والمتعففة والعمالة الوافدة المقطعة للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن جائحة كورونا.

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