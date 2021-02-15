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بايدن يدعو الكونجرس إلى التحرك للحد من تداول الأسلحة النارية

بايدن يدعو الكونجرس إلى التحرك للحد من تداول الأسلحة النارية
http://almnatiq.net/?p=950556
المناطق_وكالات

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى التحرك للحد من تداول الأسلحة النارية في البلاد.

وقال بايدن -في تصريحات أوردتها قناة “الحرة” الأمريكية مساء اليوم الأحد- إن هذه الإدارة لن تنتظر أي إطلاق نار جماعي مقبل.

وحسبما أفادت إذاعة “مونت كارلو” الدولية، قال بايدن فى تصريح خلال ذكرى الهجوم الذي أوقع 17 قتيلا فى 14 فبراير 2018، إنّ “هذه الإدارة لن تنتظر إطلاق النار الجماعى القادم” للتحرك.

وأضاف “أدعو الكونجرس اليوم إلى سن إصلاحات سليمة فى ما يتعلق بالسلاح”، وطالب بفرض مراجعة سجلات المشترين “فى كل عمليات البيع”، وحظر الأسلحة الرشاشة وشواحن الذخيرة عالية السعة.

واعتبر جو بايدن أنه يجب أن “نضع حدا لحصانة مصنّعى الأسلحة الذين يضعون عن دراية أسلحة حرب فى شوارعنا”.

وفتح نيكولاس كروز البالغ 19 عاما النار فى معهد مارجورى ستونمان دوجلاس الثانوى، جنوب شرق فلوريدا فى عيد الحب عام 2018، ما أسفر عن مقتل 14 طالبا وثلاثة مشرفين قبل أن يتم القبض عليه.

وكان كروز قد طرد من المعهد قبل ذلك بعام “لأسباب تأديبية”، وتمكن من شراء رشاش نصف آلى بشكل قانونى رغم أن سجله يحوى مشاكل نفسية

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