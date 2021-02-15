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تكدس العمالة السائبة والمخالفة بحي البطحاء في الرياض

تكدس العمالة السائبة والمخالفة بحي البطحاء في الرياض
http://almnatiq.net/?p=950570

رصدت قناة “الإخبارية”، اليوم الأحد، في تقرير ميداني مصور، تكدسًا للعمالة السائبة والمخالفة في حي البطحاء بالرياض، دون تقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأظهر المقطع لحظة هروب عدد من العمالة أثناء اقتراب مراسل الإخبارية وكاميرا القناة منهم مخافة أن يتم تصوير مخالفاتهم للإجراءات الاحترازية.

ووثق المقطع تكدس العمالة السائبة في الأحياء والأزقة بحي البطحاء، بالإضافة إلى التزاحم داخل سيارات الأجرة التي كانت تحمل ستة أشخاص.

يذكر أن وزارة الصحة كشفت اليوم عن مستجدات كورونا في المملكة حيث تم تسجيل (322) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (282) حالة كما تم تسجيل (4) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (372732) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (363585) حالة.

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