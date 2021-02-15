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رياح سطحية على الحدود الشمالية والشرقية، وسماء غائمة على جازان، عسير، الباحة، مكة والمدينة تمتد إلى القصيم وأمطار رعدية على حائل

رياح سطحية على الحدود الشمالية والشرقية، وسماء غائمة على جازان، عسير، الباحة، مكة والمدينة تمتد إلى القصيم وأمطار رعدية على حائل

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رياح سطحية على الحدود الشمالية والشرقية، وسماء غائمة على جازان، عسير، الباحة، مكة والمدينة تمتد إلى القصيم وأمطار رعدية على حائل

رياح سطحية على الحدود الشمالية والشرقية، وسماء غائمة على جازان، عسير، الباحة، مكة والمدينة تمتد إلى القصيم وأمطار رعدية على حائل
http://almnatiq.net/?p=950574

وقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطا في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة القصيم، ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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