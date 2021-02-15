أسوشيتدبرس تكشف “ثغرات هروب” ترمب من المحاكمة الثانية أمام الكونغرس

المناطق - وكالات

قالت وكالة “أسوشيتد برس”، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، هو الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة، الذي خضع مرتين للمساءلة وأفلت من العواقب، عبر “ثغرات هروب” أهداها له الجمهوريون.

وأشارت الوكالة، إلى أن المحاكمة الأولى، ركزت على مكالمة هاتفية لم يسمعها الأمريكيون قط مع زعيم بلد بعيد للغاية (أوكرانيا)، واستمرت أسبوعين بشأن “ما قاله وما قِيل”، وكان هناك كم هائل من الأدلة للتدقيق فيها، ولكن “دون أن تشهد إراقة قطرة دم واحدة”.

أما المحاكمة الثانية، فركزت على الغضب والعنف والألم في أحد الأيام في واشنطن (6 يناير)، ولا يوجد شيء أجنبي أو بعيد فيها، وكانت هناك دماء، بحسب الوكالة.

ووفقاً لـ”أسوشيتدبرس”، تناولت المحاكمتان اللتان يفصل بينهما عام واحد، “القدرة الفريدة لرئيس واحد على الدخول في المشكلات والخروج منها، وهو ما يعكس قصة حياة ترمب، الرئيس الوحيد الذي خضع للمساءلة مرتين، وأفلت مجدداً من العواقب، على الرغم من أنه خسر الانتخابات هذه المرة، وغاب عن الساحة، على الأقل في الوقت الراهن”.

“هدية” ماكونيل

وأشارت الوكالة إلى أن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أدان ترمب في خطاب قاسٍ على نحو مماثل للديمقراطيين، وقال: “ليس هناك أدنى شك في أن الرئيس ترمب مسؤول عملياً وأخلاقياً عن إثارة الأحداث في ذلك اليوم”.

لكن هذا كان بعد أن أهدى ترمب “ثغرة هروب” ستذكرها الأجيال على مر العصور، وصوّت على تبرئته على أساس أن مجلس الشيوخ، في رأيه، لا يمكنه قانوناً محاكمة رئيس ترك منصبه.

صمت الرجل الأكثر صخباً

من اللافت بحسب الوكالة، أنه حتى انتهاء المحاكمة التي استمرت 5 أيام، ظل الرجل الأكثر صخباً في الولايات المتحدة صامتاً في مقر إقامته بفلوريدا، لكن أصوات الرعب والهمسات المذعورة للمسؤولين الذين اختبأوا من مهاجميهم ودوي طلقات قاتلة، تردد صداها مع لقطات فيديو تعرض على شاشة كبيرة في قاعة مجلس الشيوخ، التي اقتحمها أنصار ترمب قبل نحو 6 أسابيع.

“أسوشيتد برس”، أوضحت أن المحاكمة هذه المرة لم تستند إلى مبلغين عن مخالفات في عمق بيروقراطية الأمن القومي، لكنها كانت مدفوعة بما رآه الناس يحدث، ولهجة خطاب ترمب العام الرنانة، التي سُمعت في ذلك اليوم، وطيلة أسابيع قبله وبعده، حتى طرده موقع تويتر من منصته، وترك محاميه وأنصاره يتولون الحديث أثناء سير المحاكمة.

إطلاق النار على شخص الشارع

قبل 5 سنوات تفاخر ترمب بشكل غريب بأنه يستطيع إطلاق النار على شخص ما وسط الجادة الخامسة في نيويورك “فيفث أفينيو”، وسيظل محبوباً من قبل أتباعه، لكن هذا لم يكن، بالطبع، موضع اختبار خلال رئاسته، بحسب “أسوشيتد برس”.

لكن شيئاً من هذا القبيل حدث في جادة بنسلفانيا بالعاصمة واشنطن، في 6 يناير، عندما أرسل ترمب أتباعه عبر ذلك الشارع إلى مقر الكابيتول، حيث أثاروا فوضى، وفي النهاية، لم يكلفه ذلك خسارة ولاء عدد كافٍ من المؤيدين في الكونغرس لإدانته بتهمة “التحريض على التمرد”.

والسبت، برأه مجلس الشيوخ مجدداً بأغلبية 57 صوتاً مقابل 43 صوتاً، أي أقل بكثير عن الـ67 صوتاً اللازمة لإدانته.

لن أذهب إلى أي مكان

ترمب بعد تبرئته أمام مجلس الشيوخ في 5 فبراير2020، بتهمتي “إساءة استخدام السلطة”، و”عرقلة العدالة”: “معذرة أيها الكارهين، لن أذهب إلى أي مكان”.

وصوّت مجلس الشيوخ، الذي كان آنذاك تحت سيطرة الجمهوريين بهامش محدود، بأغلبية 52 صوتاً مقابل 48 لتبرئته من تهمة “إساءة استخدام السلطة”، و53 صوتاً مقابل 47 لتبرئته من “عرقلة العدالة”.

استغرق الديمقراطيون نحو 4 أشهر للوصول إلى هذه المرحلة، مروراً بتحقيقات الكونغرس حول جهود ترمب لإقناع أوكرانيا بالتحقيق في تعاملات نجل نائب الرئيس آنذاك، هانتر بايدن، التجارية، بهدف تشويه صورة الأب جو بايدن أثناء سعيه للحصول على بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة.

ومع تعليق مئات الملايين من الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية التي احتاجتها أوكرانيا آنذاك، قال الديمقراطيون إن سلطة الحكومة الأمريكية ومواردها وضعت في خدمة المنفعة السياسية الشخصية لترمب.

لمجرد أنه ترمب

بالنسبة للعديد من الجمهوريين في الكونغرس، كان الديمقراطيون يتهمون ترمب لمجرد أنه ترمب. وبالنسبة لآخرين، فإن سلوك ترمب، رغم كونه مقلقاً، لم يرتق إلى المستوى الاستثنائي الذي قالوا إنه مطلوب لمحاولة عزل رئيس قبل الانتخابات.

وقال ترمب، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: “أود منكم أن تقدموا لنا معروفاً”، ونطق الجملة التي ظهرت من مسودة نسخة لمكالمتهما الهاتفية، جاءت لترمز إلى الضغط الشديد من قبل الرئيس ومساعديه.

كان هناك إجماع على الحكم بتبرئته على طول خطوط الحزب الجمهوري، باستثناء صوت واحد، للسيناتور الجمهوري ميت رومني، من ولاية يوتا، الذي انضم إلى الديمقراطيين لإدانة ترمب بـ”إساءة استخدام السلطة”.

تبرئة ترمب

والسبت، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي إدانة الرئيس السابق دونالد ترمب، في جلسة المساءلة بشأن تهمة التحريض على التمرد، لعدم توافر الأصوات اللازمة.

وصوت المجلس بأغلبية 57 صوتاً مقابل 43 صوتاً، بعد أن انضم 7 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسين، إلى الديمقراطيين الموحدين في المجلس لصالح الإدانة، لكن هذه الأصوات لم تكن كافية لإدانة ترمب، لتتم تبرئته من تهم ارتكاب جرائم ضد الدستور الأمريكي، والتحريض على التمرد، في أعقاب الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.