احدث الأخبار

الجيش السوري يعلن التصدي لصواريخ “إسرائيلية” و”إسقاط معظمها”
أبرز المواد
 بلدية البدع تنفذ ١٢٢ جولة رقابية خلال اسبوع
منطقة تبوك
 طفل يتقن “فن الإلقاء” يكشف ماذا لقبته والدته في المستقبل
أبرز المواد
 فريق الصحة العالمية : اكتشفنا علامات تشير إلى أن تفشي كورونا كان أوسع بكثير في ووهان
أبرز المواد
 أسوشيتدبرس تكشف “ثغرات هروب” ترمب من المحاكمة الثانية أمام الكونغرس
أبرز المواد
 الصحة العالمية تعلن دعمها لغينيا في مواجهة إيبولا
أبرز المواد
 رياح سطحية على الحدود الشمالية والشرقية، وسماء غائمة على جازان، عسير، الباحة، مكة والمدينة تمتد إلى القصيم وأمطار رعدية على حائل
أبرز المواد
 تكدس العمالة السائبة والمخالفة بحي البطحاء في الرياض
أبرز المواد
 متهور يقود دراجة آلية على إطار واحد.. تحرك عاجل من مرور العاصمة المقدسة
أبرز المواد
 الصحة الكويتية: وصول الشحنة الرابعة من لقاح “فایزر – بیونتیك”
أبرز المواد
 بريطانيا: عودة الأطفال إلى المدارس في 8 مارس المقبل
أبرز المواد
 بايدن يدعو الكونجرس إلى التحرك للحد من تداول الأسلحة النارية
أبرز المواد
الجيش السوري يعلن التصدي لصواريخ “إسرائيلية” و”إسقاط معظمها”

الجيش السوري يعلن التصدي لصواريخ “إسرائيلية” و”إسقاط معظمها”

أبرز المواد
بلدية البدع تنفذ ١٢٢ جولة رقابية خلال اسبوع

بلدية البدع تنفذ ١٢٢ جولة رقابية خلال اسبوع

منطقة تبوك
طفل يتقن “فن الإلقاء” يكشف ماذا لقبته والدته في المستقبل

طفل يتقن “فن الإلقاء” يكشف ماذا لقبته والدته في المستقبل

أبرز المواد
فريق الصحة العالمية : اكتشفنا علامات تشير إلى أن تفشي كورونا كان أوسع بكثير في ووهان

فريق الصحة العالمية : اكتشفنا علامات تشير إلى أن تفشي كورونا كان أوسع بكثير في ووهان

أبرز المواد

طفل يتقن “فن الإلقاء” يكشف ماذا لقبته والدته في المستقبل

طفل يتقن “فن الإلقاء” يكشف ماذا لقبته والدته في المستقبل
http://almnatiq.net/?p=950586
المناطق - متابعات

كشف طفل في عمر الـ 12 عاما عن موهبته في فن الإلقاء، مؤكدًا أن والدته لقبته بخطيب المستقبل، وأنه اكتشف هذه الموهبة في نفسه في سن صغير وهو في الصف الأول الابتدائي.

وأضاف الطفل في برنامج “الراصد” على القناة الإخبارية: “أود أصير خطيب ومذيع أريد التنوع، وشوفت أنه سبب في توصيل رسالتي للعالم، وبدأت تقديم بعض الأشياء ووجدت أنني مميز في هذه الموهبة وأطمح للمزيد”.

وعن تأثير والدته عليه، تابع: “أشكرك على تحفيزك وكلماتك وإذا فشلت أو انكسرت تحاول تحفزني وتقدمني للأمام، وأنا الأن أمامك”.

وواصل: “بدأت في الإذاعة المدرسية وشاركت في الحفلات، وكنت في البداية أتوتر وأخاف ولكن مع التعود ارتحت ، والوالد والدة كانا يحفزاني، لذلك أنا أطمح للأفضل”.

واختتم: “أتوقع أن زملائي الذين كانوا يطقطقون علي يشاهدوني الآن، وأخذت الموضوع تحدي، وتقبلت الانتقادات منهم بصدر رحب”.

روابط ذات صلة

الجيش السوري يعلن التصدي لصواريخ “إسرائيلية” و”إسقاط معظمها”

الجيش السوري يعلن التصدي لصواريخ “إسرائيلية” و”إسقاط معظمها”
فريق الصحة العالمية : اكتشفنا علامات تشير إلى أن تفشي كورونا كان أوسع بكثير في ووهان

فريق الصحة العالمية : اكتشفنا علامات تشير إلى أن تفشي كورونا كان أوسع بكثير في ووهان
أسوشيتدبرس تكشف “ثغرات هروب” ترمب من المحاكمة الثانية أمام الكونغرس

أسوشيتدبرس تكشف “ثغرات هروب” ترمب من المحاكمة الثانية أمام الكونغرس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*