طفل يتقن “فن الإلقاء” يكشف ماذا لقبته والدته في المستقبل

المناطق - متابعات

كشف طفل في عمر الـ 12 عاما عن موهبته في فن الإلقاء، مؤكدًا أن والدته لقبته بخطيب المستقبل، وأنه اكتشف هذه الموهبة في نفسه في سن صغير وهو في الصف الأول الابتدائي.

وأضاف الطفل في برنامج “الراصد” على القناة الإخبارية: “أود أصير خطيب ومذيع أريد التنوع، وشوفت أنه سبب في توصيل رسالتي للعالم، وبدأت تقديم بعض الأشياء ووجدت أنني مميز في هذه الموهبة وأطمح للمزيد”.

وعن تأثير والدته عليه، تابع: “أشكرك على تحفيزك وكلماتك وإذا فشلت أو انكسرت تحاول تحفزني وتقدمني للأمام، وأنا الأن أمامك”.

وواصل: “بدأت في الإذاعة المدرسية وشاركت في الحفلات، وكنت في البداية أتوتر وأخاف ولكن مع التعود ارتحت ، والوالد والدة كانا يحفزاني، لذلك أنا أطمح للأفضل”.

واختتم: “أتوقع أن زملائي الذين كانوا يطقطقون علي يشاهدوني الآن، وأخذت الموضوع تحدي، وتقبلت الانتقادات منهم بصدر رحب”.