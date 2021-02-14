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بلدية البدع تنفذ ١٢٢ جولة رقابية خلال اسبوع

بلدية البدع تنفذ ١٢٢ جولة رقابية خلال اسبوع

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بلدية البدع تنفذ ١٢٢ جولة رقابية خلال اسبوع

بلدية البدع تنفذ ١٢٢ جولة رقابية خلال اسبوع
http://almnatiq.net/?p=950591
المناطق - تبوك

نفذت بلدية محافظة البدع  خلال الأسبوع الماضي ١٢٢  جولة رقابية على المنشآت الخاضعة للرقابة الصحية.

وأوضح رئيس بلدية البدع سعيد بن خليل السعيد  أن الجولات استهدفت المنشآت الخاضعة للصحة العامة، حيث أسفرت عن إغلاق ٥ منشأة مخالفة و رصد ٤٦ مخالفة ومصادرة ٩٠ كيلو من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك ، مبينة أن المخالفات تنوعت بين سوء النظافة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وأغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، وتخزين الأغذية في بيئة غير صالحة ، وعدم نظافة الأجهزة والمعدات وسلامة المواد المستخدمة.

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