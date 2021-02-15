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الجيش السوري يعلن التصدي لصواريخ “إسرائيلية” و”إسقاط معظمها”

الجيش السوري يعلن التصدي لصواريخ “إسرائيلية” و”إسقاط معظمها”
http://almnatiq.net/?p=950601

أعلن الجيش السوري، فجر الإثنين، أن قوات الدفاع الجوي تصدت لقصف بالصواريخ “من إسرائيل” على محيط دمشق، وأسقطت “معظم الصواريخ المعادية”.

وقال مصدر عسكري سوري إنه “في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق”.

وأضاف المصدر أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وذكرت “سانا”، في تقريرها أن “وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت خلال سنوات الحرب الإرهابية على سوريا لسلسلة من الاعتداءات لكيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وأسقطت معظم الصواريخ المعادية”.

ونشرت “سانا” مقطع فيديو قصير قالت إنه “من تصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق”.

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