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أحد أبطال الحد الجنوبي يروي تفاصيل فقدانه لساقه اليمنى في أرض المعركة

أحد أبطال الحد الجنوبي يروي تفاصيل فقدانه لساقه اليمنى في أرض المعركة
http://almnatiq.net/?p=950608
المناطق - متابعات

كشف أحد أبطال الحد الجنوبي، تفاصيل فقدانه لساقه اليمنى في أرض المعركة؛ بعد تعرضه لهجوم من قبل الـمليشيات الحـوثية المدعومة من إيران.

وقال تركي الشمري خلال حديثه عبر برنامج “يا هلا” إن ساقه بُترت أثناء المعركة وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار من سـلاح “آربيجيه”.

وأضاف ” قدمي اليسرى تعرضت للكسر أيضاً، وتم نقلي إلى المستشفى بمساعدة زملائي ومن ثم إخلائي إلى أحد المستشفيات بألمانيا لإتمام رحلته العلاجية.

وأشار إلى أن معنويات الجنود في السماء وكل منهم يريد أن يفدي زميله بنفسه، قائلًا: إنه مستعد للرجوع إلى أرض المعركة متى ما طُلب منه ذلك.

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