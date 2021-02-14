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الأحوال المدنية تدشّن مكتباً نسائياً في محافظة دومة الجندل

الأحوال المدنية تدشّن مكتباً نسائياً في محافظة دومة الجندل

منطقة الجوف
المديرية العامة للدفاع المدني تبدأ اليوم إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ

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الأحوال المدنية تدشّن مكتباً نسائياً في محافظة دومة الجندل

الأحوال المدنية تدشّن مكتباً نسائياً في محافظة دومة الجندل
http://almnatiq.net/?p=950619

دشنت الأحوال المدنية بمنطقة الجوف مكتباً نسائياً في محافظة دومة الجندل، لتقديم خدمات السجل المدني للمواطنات، وتم إدراجه اليوم في نظام المواعيد الإلكترونية على منصة “أبشر” لاستقبال طلبات المستفيدات.
ويقدم المكتب وحدات خدمات شاملة عبر صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، وتقوم بتشغيلها كوادر نسائية وطنية مؤهلة.
ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة؛ بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.

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