كامالا هاريس: إدارة ترمب لم تترك خطة لمكافحة كورونا

المناطق - وكالات

قالت نائبة الرئيس الأميريكي، كامالا هاريس، إن الرئيس السابق دونالد ترمب لم يترك “استراتيجية أو خطة وطنية”، لمكافحة فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم.

وأضافت هاريس في محادثة وراء الكواليس من البيت الأبيض مع الشريك المؤسس لموقع “أكسيوس” مايك ألين، أمس الأحد، إن إدارة ترمب “لم يكن لديها مخزون” من اللقاحات عند مغادرته المنصب.

وتابعت: “لم تكن هناك استراتيجية وطنية أو خطة للتلقيح، كنا نترك الأمر للولايات والقادة المحليين لمحاولة اكتشاف ذلك”.

هاريس التي كانت تستعد لإجراء مقابلة مع برنامج “أكسيوس أون إتش بي أوه”، مضت قائلة: “من جوانب كثيرة، نحن نبدأ من الصفر في أمر ظل قائماً لمدة عام كامل تقريباً”.

وأشارت إلى أنها تضغط بشكل مستمر على فريقها للتساؤل: “هل يمكننا فعل المزيد؟ هل لدينا القدرة على فعل المزيد؟”.

“معاناة هائلة”

وأردفت: “المعاناة هائلة للغاية في ما يتعلق بأزمة الصحة العامة وعدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم، وعدد الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى، والأزمة الاقتصادية”.

ومضت قائلة: “لذلك نحن في وسط إعصار لا يزال مستمراً، وهذا يتطلب منا، من كل واحد منا في موقع القيادة، أن نسأل باستمرار، هل نبذل الجهد الكافي؟”.

وزادت: “يجب أن نجد سبيلاً، ولا بد أن يكون هذا معيارنا. يجب أن يكون معيارنا: كل شيء ممكن، لكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإنهاء الأمر. وهذا يعني.. لا صبر على التأخير، لا صبر على هذا العمل لا يمكن إنجازه. كما تعلم، هذا ما أشعر به حيال الأمر”.

108 ملايين إصابة بكورونا

وأظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن ما يربو على 108.67 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و500 ألف و5 أشخاص.

وسجلت الولايات المتحدة 484 ألفاً و644 وفاة بالفيروس، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات أكثر من 2.76 مليون شخص.