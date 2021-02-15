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“هدف” يبرم مذكرة تعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية لتمكين القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وتوطين الوظائف

“هدف” يبرم مذكرة تعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية لتمكين القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وتوطين الوظائف
http://almnatiq.net/?p=950625
المناطق - الرياض

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة لتنمية المجتمع، مذكرة تعاون عن بُعد أمس (الأحد)، لتفعيل استفادة القطاع غير الربحي من خدمات وبرامج دعم الصندوق، وتمكينه ورفع كفاءته وتحقيق الأمن المجتمعي وتحسين جودة الحياة، والعمل على توطين الوظائف، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 والبرامج الوطنية الأخرى.

ووقع المذكرة، سعادة المدير التنفيذي للأعمال في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) فراس بن عبدالعزيز أباالخيل، ومدير عام الإدارة العامة للتطوير بوكالة تنمية المجتمع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. مشاري بن منصور الطريّف.

كما تهدف مذكرة التعاون، إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وضمان استمراريتها للعمل في القطاع من خلال مبادرات وأدوات تقدم بالشركة بين الطرفين، سعياً لتحسين بيئة العمل وبما يحقق معدلات التوطين المستهدفة.

وتنص المذكرة، على رفع جاذبية القطاع غير الربحي للتوظيف من خلال توفير ومواءمة الخدمات التي يوفرها “هدف” للقطاع، وإتاحة فرص ومميزات إضافية، دعماً لأعمال القطاع في تحقيق النفع العام، وتقديم دورات تدريبية وتطويرية لخدمته وفق آليات وضوابط الصندوق المعتمدة.

ووفقاً لبنود المذكرة، تم تشكيل فريق عمل من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون، واعداد تقارير دورية توضح سير العمل ومراحل التنفيذ.

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