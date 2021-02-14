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تدخل طبي طارئ في مركز القلب بعرعر لإنقاذ مريض تعرض لصدمة قلبية

تدخل طبي طارئ في مركز القلب بعرعر لإنقاذ مريض تعرض لصدمة قلبية
http://almnatiq.net/?p=950628
المناطق - عرعر

أسهم – بفضل الله – فريق طبي في مركز القلب بعرعر في إنقاذ مريض تعرض لاحتشاء حاد في عضلة القلب ،بسبب قصور في دورة شرايين القلب، وضيق حرج في الموزع الرئيس وبقية الشرايين؛ مما أدى إلى صدمة قلبية واستسقاء رئوي حاد؛ حيث قام فريق جراحة القلب بإجراء عملية قلب مفتوح طارئة، تم خلالها توصيل 3 شرايين للقلب، وقد استغرقت العملية 6 ساعات وكُللت بالنجاح، وتماثل المريض بعدها للشفاء وغادر المركز وهو يتمتع بصحة جيدة، ولله الحمد.

جدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها ١٠ مراكز طبية متخصصة هي: (مركز للقلب، و٣ مراكز للسكري، و٣ مراكز للكلى، و٣ مراكز للأسنان)، بالإضافة إلى ١١ مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرَّة، ويتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام، وغيرها. كما يوجد فيها 45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.

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