“ترميم” تعقد جمعيتها العمومية وتتخذ عدد من القرارات

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http://almnatiq.net/?p=950631
الدمام - فعد المريخي

 
ترأس رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم بالمنطقة الشرقية المهندس حمد بن ثواب الخالدي اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد عبر الاتصال المرئي بحضور مندوب فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. وبحث الاجتماع اعتماد انشاء مركز للعمل التطوعي بالشراكة مع لجنة الإسكان التطوعي التابعة للجنة التنفيذية للإسكان كما ناقش الاجتماع اعتماد ميزانية ٢٠١٩م واقرار الميزانية التقديرية لعام 2021م والخطة التشغيلية لنفس العام ، واطلع أعضاء الجمعية أثناء الاجتماع على منجزاتها التي تحققت في الفترة الأخيرة من خلال تقرير يوضح عدد المنازل المنجزة في العام المنصرم 2020م والتوسع الجغرافي في تقديم الخدمة وصولاً لمحافظات بقيق والأحساء وحفر الباطن والخفجي ، كما استعرض الاجتماع انجازات التطوع في نفس العام حيث بلغ عدد المتطوعين 460 متطوعاً ومتطوعة وبلغت الساعات التطوعية 8231 ساعة ومتوسط مدة التطوع للفرد شهر والقيمة الاقتصادية  ٤٥٢.٧٠٥ ريال.  واختتم الخالدي الاجتماع بشكر أعضاء الجمعية على مشاركتهم الفاعلة في دعمهم المتواصل بمساندة الجمعية في تحقيق أهدافها التنموية ، داعين الله تعالى بأن يعين الجمعية في تنفيذ مشاريعها لهذا العام وأن يحفظ على مملكتنا الغالية أمنها وأمانها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله . 

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