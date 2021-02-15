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دراسة: 7 تحورات جديدة من كورونا في الولايات المتحدة

دراسة: 7 تحورات جديدة من كورونا في الولايات المتحدة
http://almnatiq.net/?p=950641
المناطق - وكالات

بينما يترقب الأمريكيون بقلق، انتشار سلالات فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، أظهرت دراسة جديدة اكتشاف عدد من التحورات الجديدة التي نشأت في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقال الباحثون في الدراسة التي نُشرت الأحد، على موقع “ميد آر إكس في” (medRxiv) للأبحاث الطبية غير المنشورة في دوريات علمية، إنهم اكتشفوا سبع تحورات من فيروس كورونا المستجد، رصدت في ولايات في جميع أنحاء البلاد، طور كل منها طفرة في نفس الجين الوراثي.

لكن الأكثر إثارة للقلق، بحسب الصحيفة، أن العديد من هذه التحورات تتطور في نفس الاتجاه، ومن المحتمل أن تصبح تهديدات مُعدية بطريقتها الخاصة.

من جهته، قال جيريمي كامل، عالم الفيروسات في مركز “شريفبورت للعلوم الصحية” بجامعة ولاية لويزيانا، وأحد مؤلفي الدراسة: “من الواضح أن ثمة شيء يحدث مع هذه الطفرة”.

وأضاف: “أعتقد أن هناك بصمة واضحةً على مكاسب تطورية”.

وليس من الواضح، ما إذا كانت الطفرات جعلت الفيروس أكثر قابلية للعدوى أم لا. ولكن بالنظر إلى ظهور الطفرة في جين يؤثر على كيفية اختراق الفيروس الخلايا البشرية، فإن العلماء تنتابهم شكوك كبيرة.

التطور المتقارب

لفتت الصحيفة، إلى أن تاريخ الحياة مليء بأمثلة لما يسمى بـ”التطور المتقارب”، إذ تتبع السلالات المختلفة نفس المسار، وهو ما توصل إليه تشارلز داروين، لأول مرة من خلال دراسة الحيوانات الحية. 

في السنوات الأخيرة، اكتشف علماء الفيروسات، أنها يمكن أن تتطور بشكل متقارب أيضاً، وهذا ما حدث مع فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، الذي نشأ عندما انتقلت عدة أنواع من الفيروسات من القردة إلى البشر، فاكتسب العديد منها نفس الطفرات، وهي تتكيف مع نوعنا.

وفي الوقت الذي تطرأ على فيروس كورونا تحورات جديدة، يتحرى الباحثون نظرية داروين للتطور أثناء العمل يومياً. 

وأشار كامل إلى أنه اكتشف بعض التحورات الجديدة أثناء تتبع تسلسل الحمض النووي (دي-إن-أيه) لعينات من اختبارات فيروس كورونا في لويزيانا. وفي نهاية شهر يناير، لاحظ طفرة غير مألوفة في عدد من العينات.

وأوضح أن الطفرة غيّرت البروتينات على سطح الفيروس، التي تُعرف باسم “البروتينات الشوكية”، وهي سلاسل مطوية من أكثر من 1200 مكون جزيئي تسمى الأحماض الأمينية، والفيروسات تشترك في طفرة غيرت الحمض الأميني رقم 677.

من خلال دراسة هذه الفيروسات الطافرة، أدرك كامل، أنها جميعاً تنتمي إلى نفس السلالة. ويرجع تاريخ أقدم فيروس في السلالة إلى 1 ديسمبر، وفي الأسابيع اللاحقة، انتشر الفيروس بشكل أكثر شيوعاً.

في مساء يوم اكتشافه، قام كامل بتحميل جينومات الفيروسات إلى قاعدة بيانات على الإنترنت يستخدمها العلماء في جميع أنحاء العالم. 

في صباح اليوم التالي، تلقى بريداً إلكترونياً من داريل دوممان من جامعة “نيو مكسيكو”، يقول له إنه اكتشف هو وزملاؤه للتو نفس الطفرة التي تحمل رقم 677 بولايتهم، في عينات يعود تاريخها إلى أكتوبر.

108 مليون إصابة بكورونا

وأظهر إحصاء لوكالة “رويترز”، أن ما يربو على 108.67 مليون شخص، أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و500 ألف و5 أشخاص.

وسجلت الولايات المتحدة 484 ألفاً و644 وفاة بالفيروس، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات أكثر من 2.76 مليون شخص.

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