‏إدارة ‫تعليم الجوف تطلق مسابقة ألعب وابتكر

المناطق - الجوف

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إداراتي النشاط الطلابي للبنين والبنات، مسابقة الفعالية الرياضية عن بعد “ألعب وابتكر” لطلاب وطالبات التعليم العام للفصل الدراسي الثاني 1442ه.

وأوضح رئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي عبدالله بن متعب القويعان أن المسابقة عبارة عن فعاليات رياضية حافلة بأنشطة منزلية متنوعة بين تمارين ومهارات تتم ممارستها في المنزل وتصميم ألعاب صغيرة بأدوات رياضية بديلة باستخدام إعادة تدوير لبعض المواد الخام.

وقال إن المسابقة تهدف إلى تعزيز الأنشطة الحركية ودورها المهم والفعال في ظل جائحة كرونا والتعليم عن بعد لإعداد جيل قادر على إدارة نشاطه الرياضي ليعزز الثقة بالنفس في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية وتوفير مساحة خاصة للطرح والإبداع، ومشاركة العائلة في الأنشطة الرياضية ودعمها وتشجيعها.

وبين أن الإعلان عن المسابقة سوف يتم من خلال حسابات المدارس على تويتر ومن خلال الحصص الدراسية في منصة مدرستي، مبيناً أن تحكيم المسابقة يمر بمراحل عدة تبدأ من رفع المدارس أبرز المشاركين في المسابقة على مستوى المدرسة إلى مكاتب التعليم بتاريخ 2/8/1442هـ على أن يتم رفع أبرز المشاركين في المسابقة على مستوى مدارس مكتب التعليم إلى إدارة النشاط الطلابي بتاريخ 5/8/1442 هـ.