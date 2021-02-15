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هل تشعر بالدوخة عند الوقوف؟ … طبيبة تكشف السبب وطريقة العلاج

هل تشعر بالدوخة عند الوقوف؟ … طبيبة تكشف السبب وطريقة العلاج
http://almnatiq.net/?p=950668
المناطق_وكالات

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الدوخة بشكل مفاجئ أثناء الوقوف، وقد يشير ذلك إلى زيادة معدل ضربات القلب.

وأوضحت طبيبة تدعى “سارة”، وفقا لصحيفة “أكسبرس”، أن هذه الدوخة تصاحب الأشخاص أثناء الجلوس أو الوقوف وهي ناتجة غالبا عن نقص معدل المياه في الجسم وزيادة فقدانه ما يعرض الشخص للجفاف وبالتالي ارتفاع معدل ضربات القلب.

وأشارت إلى أن هذا قد يرتبط بمرض في القلب يسمى “متلازمة تسارع ضربات القلب”، ومع ذلك أكدت أنه في بعض الأحيان قد يحدث ذلك نتيجة الإنهاك الشديد للأشخاص الذي يعملون لفترات طويلة.

وكشفت عن وجود العديد من الأدوية التي تساعد على خفض معدلات ضربات القلب ومن بينها “ميدودرين وفلودركورتيزون”.

وتصف “سارة” طريقة يمكن عملها في المنزل لمكافحة الدوخة، قائلة: “استلقي وارفع ساقيك لتحسين الدورة الدموية”.

وأضافت: “وحاول أن تشد بطنك والمؤخرة لأن ذلك يساعد في ضغط الدم ويمكن كذلك ارتداء الجوارب الضاغطة لأن ذلك يساهم في عودة الدماء في كافة الجسم”.

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