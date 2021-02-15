نائب أمير مكة المكرمة يبحث مع مسؤولي المنطقة الخطط المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة

المناطق - مكة المكرمة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص. واطلع الأمير بدر بن سلطان على أعمال الأمانة خلال جائحة كورونا.

واستمع سموه إلى شرح عن الخطط المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة والهادفة إلى تطوير الخدمات والمرافق.

فيما استقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير. واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة خلال جائحة كورونا، والخطط المستقبلية والرامية لتطوير لخدمات الطبية وزيادة الطاقة السريرية في مستشفيات محافظات المنطقة.

كما استقبل مدير فرع وزارة الخارجية بالمنطقة المعّين حديثاً هاني مؤمنة . وهنأ الأمير بدر بن سلطان ، مؤمنة بمناسبة تعيينه , سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.