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تطبيق “توكلنا” شرطًا لدخول مقار هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة نجران

تطبيق “توكلنا” شرطًا لدخول مقار هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=950680
المناطق_نجران

اشترط فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران ، تفعيل تطبيق “توكلنا” للدخول لمقار الهيئات والمراكز التابعة له وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة كورونا.
وأكد مدير عام فرع المنطقة سعيد بن مشبب القحطاني إلزام منسوبي الفرع ومراجعيه بإبراز تطبيق “توكلنا”، والتقيد بالاحترازات الوقائية، بناءً على توجيه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وأشار القحطاني إلى أن فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة كثف دورياته الميدانية، ونشر اللوحات الإرشادية في الميادين والشوارع العامة والفرعية لتوعية المجتمع بخطورة هذا الوباء بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

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