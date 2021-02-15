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نائب أميرالشرقية يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالمنطقة

نائب أميرالشرقية يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=950732
المناطق_الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم (الاثنين) مدير مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالمنطقة الأستاذ سلطان بن مطلق المطيري وعدد من مرافقيه.

   ونوه سموه بالدور الذي تقوم به الهيئة للعمل وتطويره بالمنطقة وخدمة المستفيدين كافة، مشيراً إلى ما تقدمه الهيئة من خدمات في الوصاية على أموال القُصَر، وإدارة أموالهم، وحفظ الديات والتركات المتنازع عليها. ووصف دورها بالإنساني الي يساهم في تسهيل حياة الناس وحفظ حقوقهم

 من جانبه قدم المطيري شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على توجيهاتهما ودعمهما لجهود الفرع، مبيناً أن الفرع سخر التقنية لتقديم الخدمات للمشمولين ضمن خدمات الهيئة التي تسعى إلى التطوير بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

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