نائب أميرالشرقية يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء فضيلة الشيخ فهد بن رشيد المهيريس بمناسبة تكليفه مديرا للفرع.

ونوه سموه بجهود الرئاسة في توعية المجتمع والإجابة على تساؤلاتهم التي تهم دينهم ودنياهم مؤكدا أهمية العمل على نشر ثقافة الاعتدال والوسطية التي يحثنا عليها ديننا الحنيف



من جهته قدم المهيريس شكره لسمو نائب أمير الشرقية على الاستقبال والتوجيهات السديدة التي استمع لها من سموه الكريم.