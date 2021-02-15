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“الشؤون الإسلامية” ترصد أكثر من 300 مخالفة خلال جولاتها الرقابية على مساجد المملكة

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“الشؤون الإسلامية” ترصد أكثر من 300 مخالفة خلال جولاتها الرقابية على مساجد المملكة

“الشؤون الإسلامية” ترصد أكثر من 300 مخالفة خلال جولاتها الرقابية على مساجد المملكة
http://almnatiq.net/?p=950742
المناطق - واس

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 21.506 جولات رقابية على مساجد وجوامع المملكة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك خلال الأسبوع الثاني، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال أسبوعين 34.722 جولة رقابية.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة ممثلة بوكالة شؤون المساجد اليوم، لعدد الجولات الرقابية التي نفذتها لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع الثاني منذ بدء تنفيذ تعميم معالي الوزير عبداللطيف آل الشيخ القاضي بتكثيف الجولات الرقابية بمساجد المملكة تزامناً مع الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وأوضح التقرير أن الوزارة رصدت خلال الأسبوع الثالث 303 مخالفات من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة، ومنها عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1282 مسجداً بالمناطق وتمّ معالجة الملاحظات فيها فوراً.

وأكدت الوزارة أن الجولات الرقابية مستمرة، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.

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