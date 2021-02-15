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24 من رجال وسيدات الأعمال يتنافسون في انتخابات غرفة القصيم

24 من رجال وسيدات الأعمال يتنافسون في انتخابات غرفة القصيم
http://almnatiq.net/?p=950746
المناطق_بريدة

تنطلق انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم الأسبوع الجاري ولأول مرة تُطبق عن بعد من خلال التصويت الإلكتروني عبر موقع وزارة التجارة.

وسوف يبدأ التصويت إلكترونياً ممن يحق لهم التصويت بدءً من يوم الأربعاء 17 – 2 – 2021م الساعة الثامنة صباحاً وحتى يوم الخميس 18 – 2 – 2021م الساعة الثامنة مساءً، حيث يحق لكل مصوت اختيار مرشح واحد فقط من فئة التجار ومرشح واحد فقط من فئة الصناعيين، وستشهد هذه الجولة منافسات قوية بين 24 مترشحاً في فئتي التجار والصناع وسيتنافس المترشحون والمترشحات للفوز بـ 8 مقاعد, 4 مقاعد لقائمة التجار و4 مقاعد لقائمة الصناعيين، فيما ينضم لاحقاً 4 أعضاء معينين ليكتمل عقد المجلس بـ 12 عضواً.

وفيما يلي شرح آلية التصويت الإلكتروني وهي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني  https://voting.mci.gov.sa

2- ادخال رقم السجل التجاري للمنشأة ورقم الهوية الوطنية للناخب ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- ادخال الرمز المرسل sms برقم الجوال المرتبط بنظام أبشر.

4- الموافقة على الإقرار والتعهد وبدء التصويت.

5- استعراض أسماء المرشحين واختيار المرشح.

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