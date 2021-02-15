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مدير تعليم تبوك يتابع رحلة التعليم عن بعد في مدارس أملج

مدير تعليم تبوك يتابع رحلة التعليم عن بعد في مدارس أملج
http://almnatiq.net/?p=950760
المناطق - تبوك

وقف المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري ميدانياً على تقارير ومؤشرات أداء الطلبة وأولياء الأمور عبر منصة مدرستي والبدائل التي وفرتها وزارة التعليم وذلك خلال زيارته التي بدأت أمس لمدارس مكتب التعليم بمحافظة أملج بحضور مدير مكتب أملج هاشم الشريف. 

وتابع مدير التعليم خلال زيارته للمدارس مع الهيئة الإدارية رحلة التعليم عن بعد للطلاب والطالبات ونسب التسجيل في منصة مدرستي وأبرز التحديات التي واجهت الطلاب والطالبات، مطلعاً على اللجان التي شكلتها المدارس لدعم العملية التعليمية عن بعد، مشدداً على أهمية التواصل الدائم مع الطلاب والطالبات والأسر لمتابعة التحصيل الدراسي بشكل مستمر، مثنياً على الدور المحوري الذي يقوم به منسوبو المدارس من الهيئة الإدارية والتعليمية في هذه المرحلة.

من جهة أخرى شارك مدير التعليم أبناءه الطلاب بمتوسطة الإمام محمد بن سعود الدرس الافتراضي لمادة الرياضيات، وأشاد بمستوى التفاعل الذي شاهده بين المعلمين والطلاب وتعاون أولياء أمورهم في تحفيز الأبناء على استثمار أوقاتهم في التعلّم متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

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