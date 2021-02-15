أمير القصيم يشيد بجهود منسوبي الدفاع المدني لمراقبة مؤشرات السلامة الميدانية

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بجهود منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة لمراقبة مؤشرات أداء مراكز السلامة الميدانية، واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تؤمن سلامة وأرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين بالمنطقة.



ونوه سموه بدور مركز السلامة الميدانية بمديرية الدفاع المدني، من خلال التأكد من توفر جميع المتطلبات والأنظمة الوقائية للحماية والسلامة من الأضرار التي قد تسببها الحرائق – لاقدر الله -، والوقوف على الكفاءة التشغيلية لجميع أنظمة السلامة بجميع الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.



جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بالقصيم اللواء الدكتور محمد أبو عباة، بحضور مدير الشؤون الأمنية بإمارة القصيم فهد العبدالقادر.



واستعرض اللواء أبوعباة مؤشرات أداء مراكز السلامة الميدانية بالمنطقة، والجهود التي بذلت من خلال الكشف والتفتيش الوقائي على جميع المنشآت بمختلف أنشطتها، وتقويمها بشكل مستمر من خلال مؤشر قياس الأداء وفق خطط منظمة ومجدولة شهريًا.



وكرّم سموه في نهاية اللقاء مدير إدارة السلامة الميدانية بالدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد العتيبي، ومدير إدارة التوعية الوقائية بشؤون السلامة بالدفاع المدني بالقصيم المهندس محمد الخضيري.



